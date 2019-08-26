Два человека погибли на пожаре в Горловке
Пожар случился в 9-этажке в Никитовском районе
Пожар случился 25 августа в многоэтажке. Фото: Илья Богатиков
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Праздники, увы, прошли не без происшествий. Два человека погибли на пожаре в Никитовском районе Горловки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- По улице 60 лет СССР в Никитовском районе Горловки на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар. В результате погибли два человека – мужчина и женщина 1955 и 1928 годов рождения соответственно, — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 25 августа 2019 года. Для ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU