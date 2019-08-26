Житель Горловки подорвал гранату возле жилого дома
Правоохранители ДНР задержали жителя Горловки, который подорвал гранату у подъезда жилого дома. В результате инцидента тяжкие телесные повреждения получили четыре человека, сообщили сегодня в пресс-службе МВД ДНР.
- В Горловке стражи порядка задержали 45-летнего горожанина, который произвел подрыв гранаты возле подъезда одного из домов. В ходе инцидента четыре человека получили тяжкие телесные повреждения, — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что действия задержанного подпадают под санкции ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Праздники, увы, прошли не без происшествий. До этого два человека погибли на пожаре в Никитовском районе Горловки.
- По улице 60 лет СССР в Никитовском районе Горловки на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар. В результате погибли два человека – мужчина и женщина 1955 и 1928 годов рождения соответственно, — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU