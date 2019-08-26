2019-08-26T13:19:28+03:00
Происшествия

Житель Горловки подорвал гранату возле жилого дома

От взрыва пострадали четыре человека
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Такие трагедии теперь в Донбассе не редкость. Фото: bagnet.orgТакие трагедии теперь в Донбассе не редкость. Фото: bagnet.org
Изменить размер текста:

Правоохранители ДНР задержали жителя Горловки, который подорвал гранату у подъезда жилого дома. В результате инцидента тяжкие телесные повреждения получили четыре человека, сообщили сегодня в пресс-службе МВД ДНР.

- В Горловке стражи порядка задержали 45-летнего горожанина, который произвел подрыв гранаты возле подъезда одного из домов. В ходе инцидента четыре человека получили тяжкие телесные повреждения, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что действия задержанного подпадают под санкции ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Праздники, увы, прошли не без происшествий. До этого два человека погибли на пожаре в Никитовском районе Горловки.

- По улице 60 лет СССР в Никитовском районе Горловки на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар. В результате погибли два человека – мужчина и женщина 1955 и 1928 годов рождения соответственно, — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Горловкой погиб командир украинских националистов
150-летие Донецка: Как прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города
Почти 400 боеприпасов со стороны Украины прилетело только за последнюю неделю
Праздники обстрелам не помеха: ВФУ нанесли минометные удары по Горловке, Спартаку, Минеральному
Два человека погибли на пожаре в Горловке
Погода в Луганске 26 августа: лето не спешит покидать Донбасс
Погода в Донецке сегодня: бархатное тепло, осадков не обещают
Во время концерта Родригеза в Донецке украинская армия обстреляла из минометов окраины столицы ДНР
В Донецке вместо «мумии Пушкину» появился настоящий памятник поэту - теперь в исполнении 3D-принтера
День города Донецка 2019: дончане в социальных сетях признаются в любви к городу
Донецк ярко и весело празднует свое 150-летие
Эдуард Басурин: при задержании наркоманов в 35-й и 36-й бригадах ВСУ возникли перестрелки и драки
День города Донецка 2019: как уехать домой после концерта в парке Щербакова
В Макеевке школьники помогли потушить большой пожар
В Донбассе в лесополосе нашли заблудившуюся маленькую девочку
Тимур Родригез в Луганске: быть шахтером – это невероятно тяжело
Футбольная сборная ЛНР обыграла команду Южной Осетии в товарищеском матче
Украинская армия обстреляла Горловку, Ясиноватую и село Ленинское на юге ДНР