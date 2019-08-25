День города Донецка 2019: как уехать домой после концерта в парке Щербакова
День города Донецка 2019 празднуется уже целую неделю, но самая насыщенная программа развлечений запланирована на 25 августа.
Вечером в парке Щербакова пройдет концерт с участием российских звезд, а потом начнется праздничный фейерверк. Так что жители и гости города могут задержаться в центре Донецка до десяти часов вечера.
Для удобства дончан администрация города распорядилась, чтобы расписание последнего отправления трамваев и троллейбусов с конечных станций продлили до полночи.
Также в десять часов вечера можно будет доехать домой на автобусах с автостанций «Крытый рынок» и «Центр».
С «Крытого рынка» отправления автобусов будет осуществляться по следующим маршрутам:
— № 121 «Донецк – Макеевка»;
— № 14 «ДС «Крытый рынок» — ДС «ул. Щетинина»;
— № 16 «ДС «Крытый рынок» — ДС «Ж/Д Вокзал»;
— № 46 «ДС «ул. Б. Магистральная» — ДС «Крытый рынок»;
— № 46-в «ДС «Крытый рынок» — б. Шевченко – ул. Зверькова – Шахта 12/18»
— № 77 «ДС «ул. Пинтера» — мкр-н Мирный — ДС «Крытый рынок».
С автостанции «Центр» отправления автобусов будет осуществляться по следующим маршрутам:
— № 4 «ДС «Центр» — пр. Ильича – пр. Мира»;
— № 11 «ДС «Центр» — пр. Ильича – ДС «мкр-н Восточный»;
— № 20 «ДС «Буденновская» — ул. Левобережная – ДС «Центр»;
— № 24-б «ДС «Центр» — пр. Дзержинского – пр. Ильича – ДС «Червоногвардейская»;
— № 26 «ДС «Ж/Д Вокзал» — ул. Горная – ДС «Центр»;
— № 41-б «ДС «Центр» — больница № 25»;
— № 42-а «ГПНБ №1 – ДС «Центр»;
— № 43 «С-з Широкий – мкр-н Широкий – ул. Кирова – ДС «Центр»;
— № 49 «ДС «ул.Б. Магистральная» — пр. П.Коммунаров — ДС «Центр»;
— № 53 «ДС «ул. Б.Магистральная» — ДС «Буденновская» — ул. Крепильщиков — ДС «Центр»;
— № 74 «ДС «Центр» — пр. П.Коммунаров – ДС «ул. Щетинина»;
— № 76 «ул. Островского – ДС «Центр»;
— № 78-б «ул.Островского – мкр-н Семашко – Пенсионный фонд Кировского района — ул. Куприна – пр-т Ленинский – ДС «Центр».
ИСТОЧНИК KP.RU
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