2019-08-25T08:04:20+03:00
Политика

Что будет в Донецке 25 августа на День шахтера и 150-летие города

Сегодня - главный день большого праздника
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Центральным местом праздника станет столичный парк культуры и отдыха имени ЩербаковаЦентральным местом праздника станет столичный парк культуры и отдыха имени ЩербаковаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Вот уже несколько дней в Донецке и в Республике проходят праздничные мероприятия. На сегодня, 25 августа, для дончан и гостей столицы организаторы подготовили массу интересных и зрелищных действ.

Бульвар Пушкина

С 12.00 до 18.00 – «Цветущий город» - выставка цветов

С 13.00 до 19.00 – «Карнавал детских чудес» - детская культурно-развлекательная программа

Сквер «Театральный»

С 12.00 до 19.00 – праздник «Театрального сквера»

В парке культуры и отдыха имени Щербакова запланировано праздничное мероприятие «Донецк – 150 лет!»

Парк культуры и отдыха имени Щербакова

С 10.00 до 19.00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества

С 10.00 до 19.00 – спортивный фестиваль.

В программе мероприятия:

- открытый турнир Донецка по стритболу;

- кубок Донецка по мини-футболу;

- открытое первенство Донецка по молниеносным шахматам «блиц»;

- открытое первенство Донецка по шашкам «блиц»;

- открытое первенство Донецка по гиревому спорту;

- открытое первенство Донецка по перетягиванию каната.

В 12:00 стартует массовый легкоатлетический пробег «Алые розы Донецка» с участием 1200 человек со всех районов города. Старт - возле сцены на центральной площади парка. В паузе, при подведении итогов пробега, – показательные выступления спортсменов города по ушу и каратэ.

С 11.00 до 16.00 – фестиваль национальных кухонь

С 19.00 до 21.30 –праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. На сцене столичного парка Щербакова выступят Тимур Родригез и группа «МАРСЕЛЬ», а также певица Боронина.

21.30 – праздничный фейерверк

ИСТОЧНИК KP.RU

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