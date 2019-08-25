Что будет в Донецке 25 августа на День шахтера и 150-летие города
Вот уже несколько дней в Донецке и в Республике проходят праздничные мероприятия. На сегодня, 25 августа, для дончан и гостей столицы организаторы подготовили массу интересных и зрелищных действ.
Бульвар Пушкина
С 12.00 до 18.00 – «Цветущий город» - выставка цветов
С 13.00 до 19.00 – «Карнавал детских чудес» - детская культурно-развлекательная программа
Сквер «Театральный»
С 12.00 до 19.00 – праздник «Театрального сквера»
В парке культуры и отдыха имени Щербакова запланировано праздничное мероприятие «Донецк – 150 лет!»
Парк культуры и отдыха имени Щербакова
С 10.00 до 19.00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества
С 10.00 до 19.00 – спортивный фестиваль.
В программе мероприятия:
- открытый турнир Донецка по стритболу;
- кубок Донецка по мини-футболу;
- открытое первенство Донецка по молниеносным шахматам «блиц»;
- открытое первенство Донецка по шашкам «блиц»;
- открытое первенство Донецка по гиревому спорту;
- открытое первенство Донецка по перетягиванию каната.
В 12:00 стартует массовый легкоатлетический пробег «Алые розы Донецка» с участием 1200 человек со всех районов города. Старт - возле сцены на центральной площади парка. В паузе, при подведении итогов пробега, – показательные выступления спортсменов города по ушу и каратэ.
С 11.00 до 16.00 – фестиваль национальных кухонь
С 19.00 до 21.30 –праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. На сцене столичного парка Щербакова выступят Тимур Родригез и группа «МАРСЕЛЬ», а также певица Боронина.
21.30 – праздничный фейерверк
ИСТОЧНИК KP.RU