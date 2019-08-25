Тимур Родригез в Луганске: быть шахтером – это невероятно тяжело

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-25T11:42:19+03:00

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В субботу, 24 августа, Театральная площадь столицы ЛНР была полностью заполнена не только луганчанами. На концерт популярных российских исполнителей приехали жители подконтрольной Киеву Луганской области.

- Я в Луганске, к сожалению, впервые - не успел сделать это раньше. И вот сегодня знакомлюсь с жителями, - обратился со сцены Тимур Родригез. - Я даже не знаю, есть ли профессии опаснее и сложнее, чем эта. Мне кажется, что быть шахтером – это невероятно тяжело. Это профессия для тех, кто силен духом, профессия для тех, кто отдается ей до конца.

В Луганск вместе с Родригезом приехали Анна Боронина и группа «Марсель». Они исполнили не только свои уже ставшие популярными хиты, но и новые композиции. А Боронина даже спустилась со сцены к зрителям, пела вместе с ними, делала селфи и вызывала желающих на сцену.

Анна Боронина спустилась со сцены к зрителям и пела вместе с ними. Фото: lug-info.com

А сегодня, 25 августа, Тимур Родригез, Анна Боронина и группа «Марсель» порадуют своими песнями жителей другой шахтерской столицы – Донецка, который празднует День шахтера и 150-летний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU