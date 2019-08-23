День города Донецка 2019: полная афиша мероприятий

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-23T15:42:26+03:00

Изменить размер текста: A A

День города Донецка 2019 начали праздновать еще вчера - 22 августа. Сегодня в честь праздника под открытым небом пройдет концерт пианистки Валентин Лисицы, которая уже не в первый раз приезжает поддержать народ Донбасса. Но главные мероприятия запланированы на воскресенье – 25 августа. В этот день в парке имени Щербакова пройдет праздничный концерт, а вечером будет - салют.

В программе мероприятий (смотрите на фото) вплоть до 29 августа запланированы различные концерты, торжественные открытия, ярмарки и творческие фестивали. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации города.

Афиша мероприятий

День города – это не единственный праздник, который пройдет на этой неделе. Также в Республике будут отмечать День шахтера. Поэтому программа мероприятий на эту неделю состоит из двух частей: памятная и торжественная.

ИСТОЧНИК KP.RU