2019-08-19T18:18:42+03:00
Общество

150-летие Донецка будет праздноваться целую неделю

«Комсомолка» публикует программу мероприятий с 22 по 29 августа
Никита МАКАРЕНКОВ
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Основной концерт пройдет в парке имени ЩербаковаОсновной концерт пройдет в парке имени ЩербаковаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Совсем скоро Донецк отметит крупный юбилей. Столице шахтерского края исполняется 150 лет! Праздновать круглую дату и вместе с тем День шахтера жители и гости города будут целую неделю с 22 по 29 августа.

Основные отмечания пройдут на площади Ленина и в парке Щербакова. Запланированы мероприятия и в других знаковых местах Донецка.

В пресс-службе администрации города рассказали – когда и где пройдут различные концерты, торжественные открытия, ярмарки, творческие фестивали и панихиды.

Дончане отметят юбилей своего города Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дончане отметят юбилей своего городаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

22 августа

9.30 – в Часовне Святой Великомученицы Варвары пройдет панихида памяти шахтеров, погибших на производстве

15.00 – в художественном музее «Арт-Донбасс» откроют выставку донецких художников

23 августа

14.00 – у Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко откроют мемориальную доску Иосифу Кобзону

14.30 – у Донецкой государственной академической филармонии откроют мемориальную доску Тамаре Миансаровой

18.00 – 21.00 – в парке культуры и отдыха в Киевском районе пройдет концерт классической музыки под открытым небом «Донецку – музыка души!» с участием пианистки Валентины Лисицы

24 августа

10.00 – возложение цветов к памятнику Джона Юза

11.30 – торжественное открытие кованой арки в парке кованых фигур

12.00 – 19.00 – праздничная театрализованная программа для детей «Волшебная страна детства» на бульваре Пушкина

12.00 – 18.00 – выставка цветов «Цветущий город» на бульваре Пушкина

Вечером во время концертов в парке Щербакова негде протолкнуться Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вечером во время концертов в парке Щербакова негде протолкнутьсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

16.00 – 21.30 – в парке культуры и отдыха в Киевском районе пройдет традиционный фестиваль джазовой музыки с участием Даниила Крамера

9.30 – 11.00 – конкурс рисунка на асфальте в парке Щербакова

10.00 – 19.00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, выставка кузнечного мастерства, мастер-классы, художественная выставка, программа для детей в парке Щербакова

16.00 – 19.00 – концертная программа для детей в парке Щербакова

19.00 – 21.30 – фестиваль ди-джеев с участием мастеров электронной музыки из Донецкой Народной Республики и России

25 августа

12.00 – 18.00 – выставка цветов на бульваре Пушкина

13.00 – 19.00 – детская культурно-развлекательная программа на бульваре Пушкина

12.00 – 19.00 – праздник «Театрального сквера» возле «Донбасс Оперы»

Мероприятие «Донецк – 150 лет!» в парке культуры и отдыха имени Щербакова

10.00 – 19.00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества

10.00 – 19.00 – спортивный праздник

11.00 – 16.00 – фестиваль национальных кухонь

Валентина Лисица во время своего первого приезда в Донецк Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Валентина Лисица во время своего первого приезда в ДонецкФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

19.00 – 21.30 – традиционная концертная программа с участием звезд российской эстрады

21.30 – праздничный фейерверк

27 – 29 августа

10.00 – 18.00 – в художественном музее «Арт-Донбасс» пройдет фестиваль детского творчества «Возьмемся за руки друзья».

Не стоит забывать, что в дни празднования Дня города и Дня шахтера комендантский час – не отменен. Он по-прежнему будет действовать с одиннадцати вечера до четырех утра. К тому же, в городе будет работать усиленный патруль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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