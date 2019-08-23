На День флага России мотоциклисты Донецка устроили мотопробег по главной улице города

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-23T09:21:35+03:00

22 августа РФ отмечает День Государственного флага с 1994 года. Фото: dan-news.info

На каждом мотоцикле был закреплён российский флаг

Изменить размер текста: A A

22 августа в центре Донецка, по главной транспортной артерии города – улице Артема, движение машин было несколько затруднено. Все дело в том, что мотоциклисты устроили мотопробег в честь празднования Дня флага России.

На каждом мотоцикле за спинами водителей можно было увидеть знакомый бело-сине-красный триколор.

Колона мотоциклов стартовала с территории стадиона «Донбасс – Арена» и поехала к площади Ленина.

— Мы рады разделить с российским народом праздник. Для меня это честь и гордость. Мы едины. Россия в нашем сердце, — рассказал один из участников мотопробега.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Чтобы русский дух не потух: Как над Донецком поднимали российский флаг

Появление триколора в центре города всеми дончанами было встречено с удивительным единодушием

Иеродиакон Феофил спел при поднятии триколора в Донецке. Кадры клипа запечатлели спящий город на заре – с его уютными улицами, тенистыми бульварами, распахнутыми площадями (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU