На День флага России мотоциклисты Донецка устроили мотопробег по главной улице города
22 августа в центре Донецка, по главной транспортной артерии города – улице Артема, движение машин было несколько затруднено. Все дело в том, что мотоциклисты устроили мотопробег в честь празднования Дня флага России.
На каждом мотоцикле за спинами водителей можно было увидеть знакомый бело-сине-красный триколор.
Колона мотоциклов стартовала с территории стадиона «Донбасс – Арена» и поехала к площади Ленина.
— Мы рады разделить с российским народом праздник. Для меня это честь и гордость. Мы едины. Россия в нашем сердце, — рассказал один из участников мотопробега.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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