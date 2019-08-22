Украинские боевики заминировали дорогу на пути следования миссии ОБСЕ

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-22T16:42:11+03:00

Случилось это в ЛНР в районе поселка Золотого

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Украинские боевики заминировали дорогу на пути следования патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого, чтобы не пустить наблюдателей в районы размещения запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- С целью недопущения сотрудников миссии в районы размещения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, вооруженные формирования Украины заминировали дорогу на маршруте следования патруля миссии в районе населенного пункта Золотое и установили заграждения из колючей проволоки», — сообщил Филипоненко.

Напомним, что накануне каратели ВСУ повредили асфальт у Светлодарска для препятствования работе ОБСЕ.

Ранее он информировал, что киевские силовики продолжают препятствовать деятельности наблюдателей СММ ОБСЕ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

Так, в ДНР украинская ДРГ вечером 21 августа предприняла попытку приблизиться к позициям ДНР в районе села Коминтерново, однако нарвавшись на минное поле с потерями отступила.

ИСТОЧНИК KP.RU