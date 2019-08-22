2019-08-22T16:42:11+03:00
Политика

Украинские боевики заминировали дорогу на пути следования миссии ОБСЕ

Случилось это в ЛНР в районе поселка Золотого
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
ВФУ бесконтрольно минируют территории Донбасса. Фото: ДАНВФУ бесконтрольно минируют территории Донбасса. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Украинские боевики заминировали дорогу на пути следования патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого, чтобы не пустить наблюдателей в районы размещения запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- С целью недопущения сотрудников миссии в районы размещения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, вооруженные формирования Украины заминировали дорогу на маршруте следования патруля миссии в районе населенного пункта Золотое и установили заграждения из колючей проволоки», — сообщил Филипоненко.

Напомним, что накануне каратели ВСУ повредили асфальт у Светлодарска для препятствования работе ОБСЕ.

Ранее он информировал, что киевские силовики продолжают препятствовать деятельности наблюдателей СММ ОБСЕ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

Так, в ДНР украинская ДРГ вечером 21 августа предприняла попытку приблизиться к позициям ДНР в районе села Коминтерново, однако нарвавшись на минное поле с потерями отступила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все конфликтные вопросы в предоставлении льгот семьям погибших военннослужащих будет разбирать специальная комиссия
Дончанам подарят шоу электронной музыки диджеи из ДНР и РФ
В ДНР существенно увеличилась популяция змей
Советский космонавт Александр Волков: «Я имел возможность поздравить дончан с борта космической станции»
В Донецке отслужили панихиду по погибшим шахтерам
Как в Донбассе будет проходить ремонт моста на пункте пропуска в Станице Луганской
Пушилин: Флаг РФ подчеркивает нашу солидарность с Россией
«Донецк в красках»: в «Арт-Донбассе» презентовали серию почтовых открыток
Под у дар украинских боевиков попали шесть населенных пунктов
Украинские боевики хотели продвинуться к селу Коминтерново, но подорвались на минах
Погода в Луганске 22 августа: облачно и без осадков
Погода в Донецке сегодня: тепло и без осадков.
Ночной прорыв украинских диверсантов на юге ДНР не удался – четверо ранены
Украинские артиллеристы: где там эта школа, по которой мы сейчас «продолжим перемирие» в Донбассе
Грибы-мутанты появились и в Донбассе – двое жителей Стаханова оказались в реанимации
Известная пианистка Валентина Лисица выступит в Донецке на концертах памяти Иосифа Кобзона и Александра Захарченко