Украинские боевики хотели продвинуться к селу Коминтерново, но подорвались на минах

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-22T09:12:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинская ДРГ вечером предприняла попытку приблизиться к позициям ДНР в районе села Коминтерново, однако нарвавшись на минное поле с потерями отступила. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

- В 21:35 нашими наблюдателями на переднем крае обороны в районе Коминтерново в приборы ночного видения зафиксировано выдвижение группы противника с направления Гнутово — сказано в сообщении.

Силами ДНР было решено не открывать огонь на поражение, а продолжить наблюдение. Спустя несколько минут один из военнослужащих выдал местонахождение группы, наступив на сигнальную мину. После попытки покинуть район, боевики Киева вышли на минное поле.

- По нашим данным, в результате срабатывания двух противопехотных мин по меньшей мере четверо оккупантов получили ранения, причем один – тяжелые: его эвакуировал на себе один из боевиков, — добавили в УНМ.

В Народной милиции призвали армию Киева отказаться от действий, направленных на дестабилизацию обстановки на линии фронта в Донбассе и несущих потери в рядах украинских вооруженных формирований.

ИСТОЧНИК KP.RU