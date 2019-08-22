2019-08-22T16:32:13+03:00
Политика

Пушилин: Флаг РФ подчеркивает нашу солидарность с Россией

Сегодня Донецк поддержал Россию в праздновании Дня государственного флага
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Комментарии: comments9
Дончане мечтают, чтобы триколор остался над Донбассом. Фото: соцсетиДончане мечтают, чтобы триколор остался над Донбассом. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Флаг Российской Федерации для жителей Донбасса стал главным символом борьбы против киевского режима. Об этом сегодня заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Сегодня утром на главной площади столицы Республики в честь Дня государственного флага РФ водружен российский триколор – важнейший символ для народа Донбасса. Этот флаг для нас – символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что под флагом России народ Донбасса в 2014 году восстал против киевского режима, и на протяжении многих лет под триколором шло в бой донбасское ополчение. В 2019-м началась выдача паспортов РФ жителям региона. «И это значит, что мы едины», — отметил Пушилин.

День государственного флага Российской Федерации официально установлен в 1994 году указом президента РФ и отмечается ежегодно 22 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все конфликтные вопросы в предоставлении льгот семьям погибших военннослужащих будет разбирать специальная комиссия
Украинские боевики заминировали дорогу на пути следования миссии ОБСЕ
Дончанам подарят шоу электронной музыки диджеи из ДНР и РФ
В ДНР существенно увеличилась популяция змей
Советский космонавт Александр Волков: «Я имел возможность поздравить дончан с борта космической станции»
В Донецке отслужили панихиду по погибшим шахтерам
Как в Донбассе будет проходить ремонт моста на пункте пропуска в Станице Луганской
«Донецк в красках»: в «Арт-Донбассе» презентовали серию почтовых открыток
Под у дар украинских боевиков попали шесть населенных пунктов
Украинские боевики хотели продвинуться к селу Коминтерново, но подорвались на минах
Погода в Луганске 22 августа: облачно и без осадков
Погода в Донецке сегодня: тепло и без осадков.
Ночной прорыв украинских диверсантов на юге ДНР не удался – четверо ранены
Украинские артиллеристы: где там эта школа, по которой мы сейчас «продолжим перемирие» в Донбассе
Грибы-мутанты появились и в Донбассе – двое жителей Стаханова оказались в реанимации
Известная пианистка Валентина Лисица выступит в Донецке на концертах памяти Иосифа Кобзона и Александра Захарченко