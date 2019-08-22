Пушилин: Флаг РФ подчеркивает нашу солидарность с Россией
Флаг Российской Федерации для жителей Донбасса стал главным символом борьбы против киевского режима. Об этом сегодня заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
- Сегодня утром на главной площади столицы Республики в честь Дня государственного флага РФ водружен российский триколор – важнейший символ для народа Донбасса. Этот флаг для нас – символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией, — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что под флагом России народ Донбасса в 2014 году восстал против киевского режима, и на протяжении многих лет под триколором шло в бой донбасское ополчение. В 2019-м началась выдача паспортов РФ жителям региона. «И это значит, что мы едины», — отметил Пушилин.
День государственного флага Российской Федерации официально установлен в 1994 году указом президента РФ и отмечается ежегодно 22 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU