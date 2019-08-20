Дарья Морозова: Украинские вооруженные формирования все чаще атакуют гражданские объекты и мирных граждан

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-20T12:44:20+03:00

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Жизнь и здоровье жителей ДНР, несмотря на новое перемирие, все чаще подвергаются опасности из-за усиления обстрелов территории Республики войсками Киева. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- В нарушение норм и требований международного гуманитарного права мирное население, а также объекты гражданской инфраструктуры и жилого фонда все чаще подвергаются целенаправленным нападениям либо угрозе уничтожения вследствие действий украинской стороны, – сказала Морозова.

Омбудсмен подчеркнула, что украинская армия посягает на важнейшее право человека – право на жизнь. Она заявила также, что увеличение числа обстрелов жилых районов, которые несут угрозу мирному населению, а также удары по сельскохозяйственным угодьям, приводящие к их возгоранию и уничтожению урожая, являются нарушением статей 13 и 14 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Сегодняшнее утро было для дончан очень громким. Украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по Донецку и его пригородам. Под удар попали Спартак, Старомихайловка, окраины Донецка.

Кроме того, ВСУ, используют беспилотные летательные аппараты для нанесения неизбирательных ударов по площадям, атаки гражданских и инфраструктурных объектов ДНР, что нарушает Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного вооружения, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие.

- Подобные акты агрессии с украинской стороны прямо противоречат инициативам по мирному урегулированию конфликта на территории Донбасса. Настоятельно требуем от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры для фиксации этих нарушений, а также для проведения их эффективного расследования, – заключила Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU