Украинские боевики разбудили Донецк около 6 утра артиллерией

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-20T10:53:32+03:00

Перемирие давно не является препятствием для обстрелов. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Сегодняшнее утро было для дончан очень громким. Украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по Донецку и его пригородам. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям населенных пунктов Спартак и Донецк. Выпущено 15 мин калибром 120 мм и 11 мин калибром 82 мм, произведено 15 выстрелов из БМП-1, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, примерно в то же время под минометный огонь противника попал поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. По нему было выпущено полтора десятка 120-миллиметровых боеприпасов, применялись гранатометы, БМП и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

К слову, вооруженные формирования Украины с момента вступления в силу нового перемирия (21 июля) нарушили режим прекращения огня 175 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU