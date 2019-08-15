Кто будет решать судьбу Донбасса в Раде?

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-15T12:12:57+03:00

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Экс-глава политической подгруппы в Минске Роман Бессмертный заявил, что в президентской партии «Слуга народа» ему сообщили, что новый будущий комитет Рады по Донбассу должен занять депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом 15 августа он рассказал в интервью изданию «Главком»

-У меня в прошлую пятницу, 9 августа, были депутаты из фракции "Слуга народа". Я от них впервые услышал, что представитель ОПЗЖ, не знаю в силу каких причин, но должен возглавить этот комитет. Если это действительно так, то Бессмертному тем более нет места в этом процессе», — заявил он.

По его словам, президент Владимир Зеленский в разговоре с ним сказал, что «в услугах Медведчука не нуждается», но, как понимает Бессмертный, «судя по всему, таки нуждается».

Тем временем, обстановка в Донбассе остается накаленной. ВФУ не соблюдают перемирие.

ИСТОЧНИК KP.RU