Боевики Украины не дали патрулю СММ ОБСЕ пересечь мост у Счастья

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-15T11:13:56+03:00

Пока в ЛНР есть только один официальный пункт пропуска в Станице Луганской. Фото: cxid.info

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Украинские боевики не дали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии пересечь мост у города Счастье. Об этом 14 августа сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сотрудники СММ ОБСЕ хотели проверить этот участок. Насколько он безопасен для того, чтобы устанавливать там еще один контрольно-пропускной пункт.

— Вооруженные силы Украины проигнорировали обращение представителей миссии ОБСЕ о проведении работ по разминированию автодороги Н-21, пересекающей линию соприкосновения сторон в районе моста через реку Северский Донец в направлении город Луганск - город Счастье. Также офицер вооруженных формирований Украины отказал патрулю миссии ОБСЕ проехать через мост, и, следовательно, они не будут извлекать мины, несмотря на их обязательства по разминированию, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Также в сообщении добавили, что «Народная милиция» ЛНР, в отличие от ВФУ, обеспечила полный доступ патрулей миссии ОБСЕ.

Напомним, что на время ремонта моста у Станицы Луганской было решено построить еще один КПП. Луганская Народная Республика предложила для этого участок у города Счастье. Но для того, чтобы начать там строительство ВФУ должны разминировать дорогу к населенному пункту, которую они ранее заминировали.

ИСТОЧНИК KP.RU