2019-08-11T13:02:58+03:00
Политика

Украина продает вооружение боевикам ИГИЛ*

НАТО предоставило незалежной доказательства
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: postnews.ruФото: postnews.ru
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Больше трехсот единиц переданного Североатлантическим Альянсом вооружения исчезло со складов украинской армии. В связи с этим фактом НАТО приняло решение приостановить поставки.

- Очередной этап переговоров зашел в тупик, - говорят в оборонном ведомстве ДНР, ссылаясь на данные разведки. - Представители НАТО сообщают, что Альянс в настоящее время не готов поставлять военное имущество, как летальное, так и не летальное, в Украину по причине отсутствия гарантий его сохранности.

Кроме этого, по данным оборонного ведомства Республики, представители НАТО продемонстрировали украинской стороне фото и видеодоказательства обнаружения части похищенного военного имущества у уничтоженных террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) в Ираке и Ливии.

*запрещенная в РФ организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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