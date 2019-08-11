В НАТО отказали Украине в поставках оружия

Разведка Народной милиции ДНР получила данные об активных переговорах Украины с Североатлантическим Альянсом по поводу поставок оружия.

- Очередной этап переговоров зашел в тупик, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Представители НАТО сообщают, что Альянс в настоящее время не готов поставлять военное имущество, как летальное, так и не летальное, в Украину по причине отсутствия гарантий его сохранности.

Украинцы пытаются переломить ход переговоров в свою сторону и предоставили результаты проверок наличия переданного ранее вооружения. Но для Альянса это не аргумент.

- В результате работы комплексной комиссии НАТО, проведенной в период с 16 по 27 мая 2019 года в соединениях и воинских частях ВФУ выявлена недостача больше 300 технических изделий, - рассказывают в НМ Республики. - Из них, двести тридцать приборов ночного видения AN/PVS-14, двадцать девять биноклей AN/PVS-7 B/D, и двадцать тепловизоров Thermal-Eye X320 (Термал-Ай) на сумму более миллиона долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/725325" frameborder="0"></iframe> Заявление командования ДНР.

Кроме этого, очередной комиссией, проведенной на прошлой неделе в подразделениях 30-й бригады, выявлена недостача еще четырех приборов ночного видения GPNVG-18, поставленных в 2018 году в разведподразделения соединения.

- Более того, все недостающие приборы были заменены на китайские аналоги, - отметили в Народной милиции ДНР. - Важно отметить, что по сообщению командования проверенных соединений ВСУ они к подмене воровству и подмене имущества не причастны, и оно было получено именно в таком комплекте с баз хранения.

По данным оборонного ведомства Республики, представители НАТО продемонстрировали украинской стороне фото и видеодоказательства обнаружения части похищенного военного имущества у уничтоженных террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) в Ираке и Ливии.

- Представители Альянса подчеркнули, что им известно, что в августе-сентябре на национальных арсеналах и базах вооружения и военной техники Украины возможны диверсии с использованием БПЛА и о возможной причастности к этому высшего командного состава ВСУ, - говорят в НМ ДНР. Под угрозой находятся 303-я центральная артбаза хранения ракет и боеприпасов и 434-я центральная ракетная база в Кировоградской области, 431-я база хранения зенитно-ракетного вооружения в Полтавской области, 2572-я центральная артбаза вооружения в Артемовске.

В настоящее время совместные комплексные комиссии представителей НАТО и украинских военных продолжают работать в частях ВФУ.

- Кражи военного имущества, переданного НАТО в Украину, стали настолько масштабны, что США отправляет инспекционную группу для проверки наличия, технического состояния и порядка хранения военного имущества, - подчеркивают в оборонном ведомстве Республики. - Работа комиссии спланирована с сентября по октябрь 2019 года. До окончания работы комиссии поставки военного имущества в Украину от стран-участниц НАТО приостановлены.

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