2019-08-11T14:43:15+03:00
Политика

Экстренное заявление НМ ДНР: Украина пыталась сбросить гранату с ударного беспилотника по мирному поселку

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ продолжают грубо нарушать действующее перемирие и Минские договорённости
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: scoopnest.comФото: scoopnest.com
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Украинская сторона продолжает грубо нарушать действующее перемирие и Минские договорённости, ставя под угрозу жизни и здоровье мирных граждан и защитников нашей Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сегодня в 11.10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, несший на себе гранату ВОГ-17, - рассказывают в оборонном ведомстве Республики. - Украинские боевики из 36-й бригады пытались провести его в обход наших позиций в глубь территории Республики, что позволяет говорить, что основной целью врага был мирный населенный пункт Ленинское.

Беспилотник был сбит ПВО Республики. Фото: НМ ДНР

Беспилотник был сбит ПВО Республики. Фото: НМ ДНР

По словам представителей НМ ДНР, попытка нанесения удара по мирным и безоружным жителям только подтверждает всю чудовищность действий украинских оккупантов.

- Данный факт является очередным доказательства нарушения Украиной действующего перемирия и абсолютного нежелания мирного урегулирования конфликта, - отметили в Народной милиции ДНР. - Мы призываем все мировое сообщество жестко отреагировать на очередную попытку Украины нанести удар по мирным жителям Донбасса и добиться, наконец, выполнения ею перемирия, Минских договоренностей и международных конвенций.

Такими действиями украинское военно-политическое руководство Украины пытается спровоцировать бойцов Народных милиций республик Донбасса, для того, чтобы принудить западных «партнеров» продолжить поставки вооружения, считает донецкий политолог Вячеслав Смирнов.

- Из-за приостановки Североатлантическим Альянсом поставок вооружения в Украину, у военных чиновников Украины накрывается бизнес. Уже не для кого ни секрет, что подаренное оружие идет партиями на торги, - говорит Вячеслав Витальевич. - Поэтому незалежная всяческими способами пытается обострить ситуацию на фронте, чтобы показать, что они нуждаются в дополнительном вооружении.

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- Очередной этап переговоров зашел в тупик, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Представители НАТО сообщают, что Альянс в настоящее время не готов поставлять военное имущество, как летальное, так и не летальное, в Украину по причине отсутствия гарантий его сохранности (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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