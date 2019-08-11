Глава ДНР Денис Пушилин поздравил строителей с профессиональным праздником
В поздравлении Главы Республики сказано:
"Уважаемые строители, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд строителя всегда был почетным и уважаемым. Это созидающая профессия, направленная на всеобщее благо, на то, чтобы сделать мир лучше. А в нашем государстве она одна из самых востребованных!
На вас возложена важнейшая миссия – устранять последствия обстрелов со стороны украинских боевиков. Война разрушила очень многое. Противник цинично обстреливал жилые районы, гражданскую инфраструктуру, мирные города и села. Без жилья из-за боевых действий осталось порядка двух тысяч семей. И именно на наших строителей сегодня возложена задача по восстановлению всего разрушенного.
В профессиональный праздник я хочу поблагодарить вас за ваш ежедневный, самоотверженный и крайне необходимый для наших жителей труд. Вы восстанавливаете дома, создаете новое жилье, ремонтируете инфраструктуру, социальные и культурные объекты – вы преобразовываете мир. И Республика возрождается!
В День строителя я желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья и большого жизненного благополучия. С праздником!"
ИСТОЧНИК KP.RU