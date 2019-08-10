Глава ДНР сделал экстренное заявление

СЕГОДНЯ 00:19 2019-08-10T00:45:48+03:00

Если украинские военные и в дальнейшем будут нарушать перемирие, на их действия будет дан симметричный ответ

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Глава Донецкой Народной Республики сделал экстренное заявление в связи с военной обстановкой в Донбассе. Денис Пушилин заявил, что украинская сторона в очередной раз нарушила перемирие и нанесла массированный артиллерийский удар по жилым домам на юге нашей Республики.

- Подобные обстрелы – это способ спровоцировать нас, нарушить достигнутые договоренности. Мы не поддаемся на провокации! В очередной раз новые киевские власти показали свою недоговороспособность и отсутствие желания вести диалог в мирном направлении, - заявил Денис Владимирович. - Мы призываем наблюдателей, действующих в зоне конфликта, немедленно вмешаться и принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств! Однако, в случае если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ.

Ранее украинские военные выпустили по Коминтерново снаряды калибром 120 миллиметров и применили автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Также по центру населенного пункта велся огонь из БМП. В результате этого подлого обстрела от полученных ранений скончались двое защитников Республики.

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Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики. В результате этого в поселке загорелся дом. Также украинские военные открыли огонь из вооружения БМП по центру поселка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU