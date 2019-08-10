ВСУ обстреляли центр мирного поселка на юге ДНР

СЕГОДНЯ 00:14 2019-08-10T00:14:54+03:00

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Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики. В результате этого в поселке загорелся дом. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Сегодня в 19.40 в результате обстрела населенного пункта Коминтерново из 120-мм минометов, автоматических и станковых гранатометов и стрелкового оружия загорелся дом по улице Черняховского, 13, - сообщил представитель оборонного ведомства.

Украинские военные не остановили обстрел даже в то время, когда к пострадавшему дому направилась пожарная машина.

Стало известно, что по состоянию на 20.30 ВСУ выпустили по населенному пункту четыре 120-мм мины.

- В настоящее время ведется огонь из вооружения БМП по центру Коминтерново. Также в результате обстрела произошло возгорание сухой травы, - говорилось в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU