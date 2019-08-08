2019-08-08T21:42:56+03:00
Политика

Под Докучаевском готовят провокации с окопными зарядами, чтобы затем обвинить силы ДНР

Украинские СМИ готовы снимать эту мистификацию в стиле "обстреляли себя сами"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Цинизм украинских мистификаторов предела не имеет.Цинизм украинских мистификаторов предела не имеет.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские морпехи применят окопные заряды для имитации обстрелов якобы со стороны Вооруженных сил Донецкой Народной Республики на передовых позициях ВСУ вблизи Докучаевска. Об этом сообщили в командовании ДНР.

- В 35-й бригаде морской пехоты сегодня на передовых позициях в районе населенного пункта Березовое северо-западнее Докучаевска для создания правдоподобности обстрела их позиций со стороны нашей Республики используют имитационные боеприпасы и окопные заряды, подрыв которых будет подан как результат нашего минометного обстрела», — сообщили в командовании ДНР.

По данным разведки Республики, с целью подготовки постановочного видеосюжета в указанный район прибыла группа журналистов украинского телеканала ICTV.

Как мы сообщали ранее, боевики украинского националистического формирования после перевода подразделений в Донбассе в высшую степень боеготовности начали «изъятие» у местного населения имущества якобы для военных нужд, а попросту - мародерство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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