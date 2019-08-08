Под Докучаевском готовят провокации с окопными зарядами, чтобы затем обвинить силы ДНР
Украинские морпехи применят окопные заряды для имитации обстрелов якобы со стороны Вооруженных сил Донецкой Народной Республики на передовых позициях ВСУ вблизи Докучаевска. Об этом сообщили в командовании ДНР.
- В 35-й бригаде морской пехоты сегодня на передовых позициях в районе населенного пункта Березовое северо-западнее Докучаевска для создания правдоподобности обстрела их позиций со стороны нашей Республики используют имитационные боеприпасы и окопные заряды, подрыв которых будет подан как результат нашего минометного обстрела», — сообщили в командовании ДНР.
По данным разведки Республики, с целью подготовки постановочного видеосюжета в указанный район прибыла группа журналистов украинского телеканала ICTV.
Как мы сообщали ранее, боевики украинского националистического формирования после перевода подразделений в Донбассе в высшую степень боеготовности начали «изъятие» у местного населения имущества якобы для военных нужд, а попросту - мародерство.
ИСТОЧНИК KP.RU