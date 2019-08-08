Кипиш о высшей степени боеготовности стал поводом украинским националистам для мародерства

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-08T18:37:37+03:00

Националисты освобождают население от всего. Фото: Русская Весна

Местное население в оккупированном Донбассе сообщает о грабежах и насилии

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Боевики украинского националистического формирования после перевода подразделений в Донбассе в высшую степень боеготовности начали «изъятие» у местного населения имущества якобы для военных нужд.

- Украинские нацисты, посчитав перевод соединений в зоне «ООС» в высшие степени боевой готовности карт-бланшем для себя, усилили террор мирного населения на подконтрольной Украине территории, — сообщил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов. – Националисты в течение двух суток занимаются изъятием имущества и материальных средств якобы в рамках помощи на борьбу с нашей Республикой.

По данным республиканской разведки, на трех мариупольских АЗС боевики под угрозой насилия заправили в свою технику более шести тонн бензина и дизельного топлива. В Светлодарске националисты забрали продукты на сумму свыше 70 000 гривен.

- Органы правопорядка Украины бездействуют и на жалобы пострадавших никак не реагируют, - добавил он.

Украинские националисты причастны к многочисленным обстрелам, терактам против мирного населения Донбасса, фактам мародерства и другим военным преступлениям в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU