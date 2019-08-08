2019-08-08T15:16:48+03:00
Политика

Мощные разрывы звучат в подконтрольной Украине Новомихайловке

Местные сообщают о "Скорых" с сиренами в этом селе
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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С полудня прозвучало уже 15 мощных взрывов в украинской Новомихайловке. Фото: novorosinform.orgС полудня прозвучало уже 15 мощных взрывов в украинской Новомихайловке. Фото: novorosinform.org
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Серия взрывов произошла в районе подконтрольного украинским вооруженным формирования села Новомихайловка к юго-западу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Наши наблюдатели на передовой на донецком направлении в настоящее время фиксируют частые разрывы на подконтрольной Украине территории в районе села Новомихайловка. В течение часа начиная с полудня прозвучало уже 15 таких взрывов, — сказано в сообщении.

Известно, что в указанном районе находится полевой склад одного из подразделений 24-й бригады ВСУ.

- По сообщению местных жителей, в район взрыва проехало два автомобиля медицинской помощи, один из которых в скором времени с включенными проблесковыми маячками проехал обратно через населенный пункт в сторону Курахово, — добавили в Народной милиции.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли действующую школу в ЛНР. Повреждено остекление на двух этажах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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