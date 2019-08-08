Накануне учебного года Украина обстреляла действующую школу в ЛНР

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-08T14:35:08+03:00

В Золотом-5 под удар попала ни в чем неповинная школа № 4, вылетели окна на двух этажах

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Действующая средняя школа в Золотом-5 в Луганской народной республике получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. Наверное, так украинские боевики готовятся к наступающему учебному году. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

- Сегодня, 8 августа, в нарушение перемирия вооруженные формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия по прифронтовому поселку Золотое-5, вследствие чего в очередной раз пострадала действующая СОШ № 4. На втором и третьем этажах повреждено остекление, — сказал он.

Белов добавил, что «в данный момент на месте преступления работают следователи Генеральной прокуратуры ЛНР».

Несмотря на очередное перемирие, под удар снарядов ВСУ постоянно попадают школы, детские сады и больницы. Это давно не заставляет Украину оправдываться, у которой только одно объяснение: "они обстреляли себя сами".

ИСТОЧНИК KP.RU