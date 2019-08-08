Украинские боевики обстреляли район проведения ремонтных работ, хотя режим тишины был согласован

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-08T14:16:05+03:00

Украинская сторона традиционно плевала на соглашения о тишине. Фото: Русская Весна

Снаряды летели с оккупированной Авдеевки в район рынка "Господар"

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Сегодня днем вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны н.п. Авдеевка в направлении н.п. Каштановое с применением стрелкового оружия.

Под обстрел попал район рынка «Господар», где в соответствии с ранее предоставленными украинской стороной гарантиями безопасности сотрудниками КП «Компания «Вода Донбасса» проводились ремонтно-восстановительные работы.

Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины.

По предварительным данным жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Более подробная информация уточняется.

Ранее мы сообщали, что «хлебное» перемирие окончательно похоронено. После громких заявлений верховного главнокомандующего Зеленского украинские военные перестали прикрываться «дымовой информационной завесой».

До этого в течение светового дня украинские военные обстреляли пять поселков и сел на территории ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU