2019-08-07T22:00:59+03:00
Политика

«Хлебное» перемирие похоронено: по Донецку и окраинам столицы ВСУ выпустили 12 мин

Огонь украинские военные вели из Песок и Опытного
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Минометы – излюбленное оружие «перемирия» для украинских военных. Фото: Пресс-служба штаба ООСМинометы – излюбленное оружие «перемирия» для украинских военных. Фото: Пресс-служба штаба ООС
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«Хлебное» перемирие окончательно похоронено. После громких заявлений верховного главнокомандующего Зеленского украинские военные перестали прикрываться «дымовой информационной завесой».

В представительстве ДНР в СЦКК только что сообщили о мощном обстреле Донецка и прилегающего к столице поселку Спартак.

- Со стороны Песок по Вольво-центру в Донецке в 20.15-21.00 выпущено 6 мин калибром 82 мм, произведено 10 выстрелов из АГС-17, - говорится в сообщении СЦКК. - В это же самое время со стороны поселка Опытное по поселку Спартак выпущено 6 мин калибром 82 мм.

До этого в течение светового дня украинские военные обстреляли пять поселков и сел на территории ДНР.

Теперь для Зеленского и его военных сатрапов впору просить у Меркель и Макрона о введении Гаагского судебного формата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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