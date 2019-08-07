2019-08-07T15:33:32+03:00
Политика

Как погибли четверо украинских морпехов под Мариуполем

Представительство ДНР в СЦКК обнародовало подробности расследования
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На карте-схеме видно, что от позиций НМ ДНР до Павлополя около 3 км, а до села Орловское – 8 км. Фото dnr-sckk.ruНа карте-схеме видно, что от позиций НМ ДНР до Павлополя около 3 км, а до села Орловское – 8 км. Фото dnr-sckk.ru
Изменить размер текста:

- По официальной версии украинской стороны вчера, 6 августа, в 10:20 якобы со стороны позиций Народной милиции ДНР был произведен обстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи села Павлополь. В результате чего погибли 4 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, которые занимались инженерным оборудованием позиций, – сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. - Однако в заявлениях украинской стороны есть ряд несоответствий.

Представительством ДНР в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих ВСУ. Результаты свидетельствуют о невозможности обстрела из гранатомета ввиду несоответствия удаленности позиций НМ ДНР от места происшествия тактико-техническим характеристикам данного вооружения.

Так, украинская сторона в СЦКК указала вооружение СПГ-9, из которого якобы были убиты морские пехотинцы. Дальность стрельбы из станкового гранатомета прямой наводкой составляет 1300 метров. А минимальное расстояние от ближайших позиций НМ ДНР вблизи села Украинское до предположительного места происшествия вблизи составляет около 3 километров. Даже если предположить, что боеприпасы для СПГ были модифицированы, дальность полета была бы еще меньше.

По имеющимся данным разведки НМ ДНР, гибель 4 военнослужащих ВСУ произошла в результате неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин вблизи села Орловское, которое находится в глубине обороны ВСУ.

На карте-схеме отражено место этого происшествия. Кроме того, обозначены ближайшие позиции НМ ДНР, с которых мог бы вестись огонь в указанном ВСУ направлении. Ни профиль высот, ни тактико-технические характеристики СПГ-9 не позволяют вести огонь в этом направлении.

Таким образом, очевидно, что командование ООС прикрывает свои небоевые потери обвинениями НМ ДНР и пытается отвести внимание общественности от своих военных преступлений, совершенных накануне в Горловке и в районе села Октябрь.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве совещание с силовиками, на котором обвинил Народную милицию ДНР в гибели украинских морпехов. До этого гарант незалежной никак не реагировал на обращения республик Донбасса по поводу постоянных обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР, ранений и гибели мирных жителей и военнослужащих республик, разрушения жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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