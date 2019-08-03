Украинские боевики нанесли минометный удар по северу Горловки
Украинские силовики обстреляли из минометов поселок Доломитное на севере Горловки. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В 19:40 подразделения ВСУ обстреляли поселок Доломитное на севере Горловки. Было выпущено шесть мин калибра 82 мм, — отметили в СЦКК.
Напомним, что с 21 июля в Донбассе действует возобновленная договоренность о прекращении огня.
60 раз - именно столько подразделения ВСУ обстреливали территорию ДНР с наступления очередного перемирия.
- За четырнадцать дней всеобъемлющего перемирия враг 62 раза нарушил режим прекращения огня, в том числе два раза — с использованием БПЛА, восемь раза — с использованием минометов различного калибра, 21 раз применялись различные гранатометы, — отметили в УНМ.
Там добавили, что за это время по ДНР всего было выпущено 32 мины и около 100 гранат. В Народной милиции также подчеркнули, что ответственность за нарушения лежит полностью на украинских военных.
ИСТОЧНИК KP.RU