2019-08-03T20:38:02+03:00
Политика

Украинские боевики нанесли минометный удар по северу Горловки

ВСУ продолжают бить по мирным районам Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот такие "гостинцы" от Украины находят дончане в своих дворах.Вот такие "гостинцы" от Украины находят дончане в своих дворах.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские силовики обстреляли из минометов поселок Доломитное на севере Горловки. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 19:40 подразделения ВСУ обстреляли поселок Доломитное на севере Горловки. Было выпущено шесть мин калибра 82 мм, — отметили в СЦКК.

Напомним, что с 21 июля в Донбассе действует возобновленная договоренность о прекращении огня.

60 раз - именно столько подразделения ВСУ обстреливали территорию ДНР с наступления очередного перемирия.

- За четырнадцать дней всеобъемлющего перемирия враг 62 раза нарушил режим прекращения огня, в том числе два раза — с использованием БПЛА, восемь раза — с использованием минометов различного калибра, 21 раз применялись различные гранатометы, — отметили в УНМ.

Там добавили, что за это время по ДНР всего было выпущено 32 мины и около 100 гранат. В Народной милиции также подчеркнули, что ответственность за нарушения лежит полностью на украинских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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