32 мины и около 100 гранат прилетело со стороны ВСУ: таким было тотальное перемирие в Донбассе

3 Авг. 18:44 2019-08-03T18:44:14+03:00

Это перемирие ничем не отличалось от своих предшественников

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60 раз - именно столько подразделения ВСУ обстреливали территорию ДНР с наступления очередного перемирия.

- За четырнадцать дней всеобъемлющего перемирия враг 62 раза нарушил режим прекращения огня, в том числе два раза — с использованием БПЛА, восемь раза — с использованием минометов различного калибра, 21 раз применялись различные гранатометы, — отметили в УНМ.

Там добавили, что за это время по ДНР всего было выпущено 32 мины и около 100 гранат. В Народной милиции также подчеркнули, что ответственность за нарушения лежит полностью на украинских военных.

- По всей видимости, действующие власти не в состоянии контролировать псевдоподчиненные бандформирования. Приказы президента Зеленского попросту игнорируются командованием ВСУ, — добавили в НМ.

В этой связи в УНМ заявили, что силы ДНР, наоборот, доказали стремление урегулировать конфликт мирным путем, строго придерживаясь перемирия.

Что думают дончане по поводу перемирия (читать тут)

ИСТОЧНИК KP.RU