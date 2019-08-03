32 мины и около 100 гранат прилетело со стороны ВСУ: таким было тотальное перемирие в Донбассе
60 раз - именно столько подразделения ВСУ обстреливали территорию ДНР с наступления очередного перемирия.
- За четырнадцать дней всеобъемлющего перемирия враг 62 раза нарушил режим прекращения огня, в том числе два раза — с использованием БПЛА, восемь раза — с использованием минометов различного калибра, 21 раз применялись различные гранатометы, — отметили в УНМ.
Там добавили, что за это время по ДНР всего было выпущено 32 мины и около 100 гранат. В Народной милиции также подчеркнули, что ответственность за нарушения лежит полностью на украинских военных.
- По всей видимости, действующие власти не в состоянии контролировать псевдоподчиненные бандформирования. Приказы президента Зеленского попросту игнорируются командованием ВСУ, — добавили в НМ.
В этой связи в УНМ заявили, что силы ДНР, наоборот, доказали стремление урегулировать конфликт мирным путем, строго придерживаясь перемирия.
Что думают дончане по поводу перемирия (читать тут)
ИСТОЧНИК KP.RU