2019-08-03T17:36:22+03:00
Политика

Командование ЛНР: "На выпады противника будем отвечать"

Перемирие не задалось с самого начала
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Обстрелы территорий республик продолжаются, разве что снизилась их интенсивность. Фото: ЛИЦОбстрелы территорий республик продолжаются, разве что снизилась их интенсивность. Фото: ЛИЦ
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Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Филипоненко отметил готовность командования ЛНР решить конфликт в Донбассе мирным путем, предупредив, что «подлые выпады провокаторов не останутся безответны».

- Мы вынуждены принять адекватные меры по сдерживанию врага. При этом вся ответственность за возможные последствия ложится на украинскую сторону, не способную держать взятые на себя обязательства. Если Зеленский неспособен принудить к миру, вышедшую из-под его контроля военную хунту, то это сделаем мы, — подытожил он.

Как известно, представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за прошедшую неделю не предприняли ни одной попытки, чтобы остановить нарушения режима перемирия со стороны ВСУ. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- За минувшую неделю международные наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали концентрацию сил противника на линии боевого соприкосновения и, к сожалению, не предпринимали никаких попыток остановить киевских карателей, давая нам понять, что в вопросах безопасности нашей Республики мы можем полагаться только на себя, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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