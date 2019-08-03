Наблюдатели ОБСЕ даже не думали мешать ВСУ обстреливать территории Республики
На линии соприкосновения ВСУ снова открыли огонь. Этот факт подтвердили наблюдатели мониторинговой миссии. Однако они никак не попытались остановить украинских боевиков. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
— За минувшую неделю международные наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали концентрацию сил противника на линии боевого соприкосновения и, к сожалению, не предпринимали никаких попыток остановить киевских карателей, давая нам понять, что в вопросах безопасности нашей Республики мы можем полагаться только на себя, — рассказал офицер пресс-службы.
Также Иван Филипоненко добавил, что Республика хочет решить конфликт с Украиной мирным путем. Но «подлые выпады провокаторов» не могут оставаться без ответов.
— Если президент Украины Владимир Зеленский неспособен принудить к миру, вышедшую из-под его контроля военную хунту, то это сделаем мы, — отметил офицер пресс-службы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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