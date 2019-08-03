2019-08-03T17:17:36+03:00
Политика

Наблюдатели ОБСЕ даже не думали мешать ВСУ обстреливать территории Республики

До первого августа ВСУ в Луганщине пытались выполнять условия режима прекращения огня
Екатерина Сорока
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ВСУ с первого августа шесть раз нарушили режим прекращения огня. Фото: 112.uaВСУ с первого августа шесть раз нарушили режим прекращения огня. Фото: 112.ua
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На линии соприкосновения ВСУ снова открыли огонь. Этот факт подтвердили наблюдатели мониторинговой миссии. Однако они никак не попытались остановить украинских боевиков. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— За минувшую неделю международные наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали концентрацию сил противника на линии боевого соприкосновения и, к сожалению, не предпринимали никаких попыток остановить киевских карателей, давая нам понять, что в вопросах безопасности нашей Республики мы можем полагаться только на себя, — рассказал офицер пресс-службы.

Также Иван Филипоненко добавил, что Республика хочет решить конфликт с Украиной мирным путем. Но «подлые выпады провокаторов» не могут оставаться без ответов.

— Если президент Украины Владимир Зеленский неспособен принудить к миру, вышедшую из-под его контроля военную хунту, то это сделаем мы, — отметил офицер пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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