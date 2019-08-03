2019-08-03T12:55:28+03:00
Политика

Татьяна Монтян выразила мысли дончан: ждать от Зеленского наступления мира не стоит

Правозащитница высказала мнение, что Зеленский еще похлеще Порошенко
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Татьяна Монтян всегда отличалась прямотой своих высказываний. Фото: politcentr.ruТатьяна Монтян всегда отличалась прямотой своих высказываний. Фото: politcentr.ru
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Пришедший к власти новый президент Украины Зеленский ничем не лучше своего предшественника Порошенко. Такое заявление сделала известная киевская правозащитница, адвокат Татьяна Монтян и это мнение совпадает с тем, что думают о Зеленском сами дончане.

Она отметила, что удивляется людям, которые ожидали от Зеленского «светлого будущего». Монтян напомнила, что президент Украины связан с олигархом Коломойским, который спонсировал убийства жителей Донбасса, а сейчас окружен таким агрессивными русофобами, как Потураев.

Приход нового президента Украины, как известно, не принес Донбассу обещанный ранее мир – украинская армия только усилила обстрелы населенных пунктов ДНР, целенаправленно разрушая дома и лишая жизни мирных жителей, а интенсивность обстрелов приравнялась к той, которая была в 2014 году.

- Я всегда удивлялась людям, которые почему-то думали, что при Зеленском будет лучше. Это такая же кастрюлеголовая мразь, как и Пецюлька, если не хуже, если вспомнить, что его хозяин Коломойский предлагал 10 тысяч за москаля, содержал все эти зондеркоманды, которые убивали своих соотечественников, и так далее, - заявила Монтян. - Послушайте интервью Кошевого, ближайшего друга «Зельца». Это галимая кастрюля, на которой просто пробы негде ставить. Вот уже около ста дней, как избрали президента. Что у нас там с «ВКонтакте», «Одноклассниками»? Всё то же самое. Вон, Потураев несёт такое, что майка заворачивается, даже порохоботам было бы стыдно слушать этого дегенерата. Все политзаключённые останутся на своих местах, Зеленский ничего делать не будет. Он такая же мразь, как и Пецюлька. И чем скорее его избиратели в этом убедятся – тем лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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