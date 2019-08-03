2019-08-03T12:08:18+03:00
Политика

Боевики ВСУ обстреляли Горловку и пригород Донецка

Всего они выпустили больше 20 боеприпасов по мирным районам Донбасса
Екатерина Сорока
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Применяемое вооружение запрещено Минскими соглашениями. Фото: dnr-live.ruПрименяемое вооружение запрещено Минскими соглашениями. Фото: dnr-live.ru
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За прошедшие сутки боевики ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. Они выпустили больше 20 боеприпасов по Горловке и селу Петровское. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило пять раз. Общее количество примененных боеприпасов – 22 единицы. В зоне обстрела оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (поселок шахты имени Гагарина) и Петровское, — говорится в сообщении.

В Представительстве Республики в СЦКК добавили, что боевики ВСУ использовали гранатометы и стрелковое оружие. Также в селе Петровское отмечена работа снайпера.

— Жертвы среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано, — добавили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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