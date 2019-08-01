«Лицо смуглое, уши большие, оттопыренные»: В ЛНР разыскивают грабителя-насильника

СЕГОДНЯ 19:53 2019-08-01T19:53:17+03:00

Об этом сообщили в МВД Республики

Изменить размер текста: A A

Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики опубликовало ориентировку на мужчину, которого разыскивают за совершение насильственных действий сексуального характера и грабеж.

- Разыскивается гражданин Еременко Роман Николаевич, 09.10.1974 года рождения, - говорится в сообщении.

Его приметы: на вид 45-50 лет, рост 170-175, худощавого телосложения, волосы темные, большие лобные залысины.

- Особые приметы: лицо смуглое, уши большие, оттопыренные, - подчеркнули в полиции. - Был одет в кофту черного цвета с серыми вставками на рукавах и груди и штаны черного цвета.

Напомним, что распространяемая в социальных сетях информация об орудующем в Донецке маньяке - оказалась фейком.

ИСТОЧНИК KP.RU