«Лицо смуглое, уши большие, оттопыренные»: В ЛНР разыскивают грабителя-насильника
Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики опубликовало ориентировку на мужчину, которого разыскивают за совершение насильственных действий сексуального характера и грабеж.
- Разыскивается гражданин Еременко Роман Николаевич, 09.10.1974 года рождения, - говорится в сообщении.
Его приметы: на вид 45-50 лет, рост 170-175, худощавого телосложения, волосы темные, большие лобные залысины.
- Особые приметы: лицо смуглое, уши большие, оттопыренные, - подчеркнули в полиции. - Был одет в кофту черного цвета с серыми вставками на рукавах и груди и штаны черного цвета.
Напомним, что распространяемая в социальных сетях информация об орудующем в Донецке маньяке - оказалась фейком.
ИСТОЧНИК KP.RU