«Сбежал из психушки и обезглавливал девушек!» Новость о появлении маньяка в Донецке оказалась фейковой

На протяжении недели жители Донецка и близлежащих населенных пунктов были в ужасе. В социальных сетях распространялась информации об орудующем серийном убийце, который обезглавливает своих жертв.

По первой версии - маньяк двухметровый блондин. Фото: vk.com/dn_onl

По сообщению анонимов – маньяк сбежал с психиатрической клиники. Даже прикрепили фоторобот с особыми приметами – правда, не один, а два абсолютно разных. По одной версии - двухметровый блондин, а по другой – мужчина ростом 165 сантиметров – и тот, и тот: одет во все белое.

Некоторые в комментариях подливали масло в огонь – говорили, что видели такого двухметрового мужчину: кто-то просто идущего в Червоногвардейском районе Макеевки, а кто-то бегущим за мальчиком около «Каравана» в Буденновском районе столицы.

По второй версии - рост у маньяка 165 сантиметров, да и портрет другой. Фото: vk.com/Мария Демкович

Однако в министерстве внутренних дел ДНР заявили, что появление маньяка в Республике – фейк.

- Такая информация распространяется для создания панических настроений среди жителей, - отметили правоохранители.

В МВД ДНР призывают не доверять анонимным сообщениям, распространяемым неизвестными лицами в социальных сетях.

- Вся актуальная и достоверная информация о деятельности правоохранительных структур Республики опубликована на официальных ресурсах, - подчеркнули в правоохранительных органах