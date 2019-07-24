В Васильевке рабочие отремонтировали водовод: работы проходили ночью при полном прекращении огня

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-24T16:35:19+03:00

После введения «летнего перемирия, обстрелы ДНР значительно стало меньше. Фото: severpost.ru

Представительство ДНР в СЦКК специально запросило у ВСУ дополнительные гарантии безопасности для работников

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью в населенном пункте Васильевка произошел прорыв водовода. Чтобы его отремонтировать была сразу же отправлена группа мастеров. Для них Представительство ДНР в СЦКК запросило дополнительные гарантии безопасности.

— Благодаря слаженным действиям руководства и ремонтной бригады корпоративное предприятие «Компания «Вода Донбасса» и Представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, работы по устранению утечки и восстановлению водовода были оперативно выполнены в максимально сжатые сроки, — говорится в сообщении Представительства Республики.

Как известно, прорыв произошел по техническим причинам.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Что-то гремит и вроде не гром»: украинские боевики утром открыли огонь по Трудовским

Было выпущено две гранаты из противотанкового гранатомета

Около восьми часов утра жители поселка шахты «Трудовская» услышали привычные за годы войны взрывы. Украинские боевики выпустили две гранаты из гранатомета по поселку и снова затихли (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU