2019-07-24T16:35:19+03:00
Политика

В Васильевке рабочие отремонтировали водовод: работы проходили ночью при полном прекращении огня

Представительство ДНР в СЦКК специально запросило у ВСУ дополнительные гарантии безопасности для работников
Екатерина Сорока
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После введения «летнего перемирия, обстрелы ДНР значительно стало меньше. Фото: severpost.ruПосле введения «летнего перемирия, обстрелы ДНР значительно стало меньше. Фото: severpost.ru
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Сегодня ночью в населенном пункте Васильевка произошел прорыв водовода. Чтобы его отремонтировать была сразу же отправлена группа мастеров. Для них Представительство ДНР в СЦКК запросило дополнительные гарантии безопасности.

— Благодаря слаженным действиям руководства и ремонтной бригады корпоративное предприятие «Компания «Вода Донбасса» и Представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, работы по устранению утечки и восстановлению водовода были оперативно выполнены в максимально сжатые сроки, — говорится в сообщении Представительства Республики.

Как известно, прорыв произошел по техническим причинам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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