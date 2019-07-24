2019-07-24T12:52:50+03:00
Политика

«Что-то гремит и вроде не гром»: украинские боевики утром открыли огонь по Трудовским

Было выпущено две гранаты из противотанкового гранатомета
Екатерина Сорока
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Ночью было нарушено водоснабжение Васильевки. Фото: dnpmag.comНочью было нарушено водоснабжение Васильевки. Фото: dnpmag.com
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Около восьми часов утра жители поселка шахты «Трудовская» услышали привычные за годы войны взрывы. Украинские боевики выпустили две гранаты из гранатомета по поселку и снова затихли. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных сил Украины. С 7.45 и до 8.15 часов утра с позиций ВСУ в районе населенного пункта Марьинка по направлению Донецка (в поселок шахты «Трудовская») было выпущено две гранаты из ручного противотанкового гранатомета, — говорится в сообщении.

Добавим, что за прошедшие сутки ВСУ также открывали огонь в Донецком направлении. Тогда под обстрел попали поселки шахт имени Гагарина и шесть седьмых.

Всего в тот день украинская сторона девять раз нарушила режим прекращения огня. Несмотря на «летнее перемирие», боевики продолжают открывать огонь по направлению населенных пунктов Республики. Но теперь обстрелов стало в разы меньше. Так, например, в преддверии вступления в силу «перемирия» ВСУ 23 раза нарушили режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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