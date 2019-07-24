За прошедшие сутки ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Донецка и Горловки

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-24T10:40:52+03:00

В Горловском направлении боевики выстрелили три раза из стрелкового оружия. Фото: riafan.ru

Всего ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня

Изменить размер текста: A A

Вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по населенным пунктам Донецка и Горловки девять боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: поселок шахты имени Гагарина, поселок шахты шесть седьмых, Доломитное, Докучаевск, Васильевка, Крутая Балка, — говорится в сообщении.

Больше всего ВСУ обстреливали населенные пункты в Донецком направлении. Боевики использовали миномет калибром 82 миллиметра и гранатометы разного вида. Также они один раз применили снайперское ружье и другое стрелковое оружие.

Напомним, что одним из условий соблюдения «летнего перемирия» является полный запрет использования какого-либо вооружения.

— Жертв среди мирных граждан, а также повреждений жилого фонда и объектов инфраструктуры на данный момент не зафиксировано, — добавили в Представительстве ДНР в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU