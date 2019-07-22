СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-22T08:41:26+03:00

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21 июля «летнее перемирие» было сорвано боевиками украинской армии из 36-й бригады. В 12.53 они открыли огонь по селу Новая Таврия, что находится на юге ДНР. Отдал приказ к действию командир подразделения и военный преступник Андрей Гнатов.

— Боевики 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины по приказу командира подразделения Андрея Гнатова сегодня в 12.53 обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, тем самым нарушив обязательство о соблюдении всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, — рассказали в силовых структурах.

Когда прогремел первый выстрел, можно было считать, что мирное перемирие снова сорвано. После шести вечера боевики ВСУ закрепили результат. Они открыли огонь по поселку шахты Гагарина, Михайловке, Васильевке и Верхнеторецкому Нижнему.

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По его словам, таким образом командование заранее пытается снять с себя ответственность за будущие обстрелы и возложить вину на якобы неподконтрольных боевиков (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU