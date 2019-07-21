Басурин: снайперам и диверсантам не рассказали о новом перемирии в Донбассе

СЕГОДНЯ 18:43 2019-07-21T18:43:09+03:00

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Командование операции объединенных сил не придерживается договоренности о соблюдении перемирия в Донбассе, вступившем в силу 21 июля в 00:01. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- По данным нашей разведки, командованием оккупационных сил разосланы указания в части и соединения ООС о целенаправленном недоведении до боевиков точных требований наступившего перемирия в части касающейся применения снайперского вооружения и работы диверсионно-разведывательных групп, а также уголовной ответственности за ведение огня, - отметил Эдуард Александрович.

По его словам, таким образом командование заранее пытается снять с себя ответственность за будущие обстрелы и возложить вину на якобы неподконтрольных боевиков.

- Эта развединформация подтверждается и официальным штабом оккупантов об объявлении «режима тишины», где также нет ни слова о требованиях перемирия и ответственности за его нарушение, - подчеркнул Басурин.

ИСТОЧНИК KP.RU