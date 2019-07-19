4 тысячи вместо двух: паспортизацию обещают ускорить

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-19T15:47:39+03:00

Более 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже получили гражданство РФ

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Россия готовится выдавать 4 000 паспортов в день для жителей ЛДНР

Вместо двух на сегодняшний день, будет работать восемь пунктов выдачи паспортов на территории Ростовской области уже с сентября 2019 года.

- При тех задачах, которые сегодня перед ними стоят, будет выдаваться где-то 4-5 тыс. паспортов в день, - сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Напомним, что 17 июля российский президент распорядился внести поправки в подписанный ранее указ и расширить географию действия упрощенной системы предоставления гражданства РФ не только на территориях ЛНР и ДНР, но и на Луганскую и Донецкую области целиком.

Как мы сообщали ранее, стало известно об увеличении в России количества пунктов приема документов от жителей ДНР и ЛНР.

- Вчера открыли еще два пункта выдачи – они расположены в Матвеев Кургане и Донецке Ростовской области, - сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

На сегодня российские документы получили более 10 тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

ИСТОЧНИК KP.RU