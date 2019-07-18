К осени в России для жителей Донбасса будет уже восемь пунктов приема документов на паспорта РФ

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-18T17:31:12+03:00

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Обнадеживающие новости для дончан и луганчан приходят в последнее время из России. Сначала было решение Президента РФ Владимира Путина о том, чтобы распространить упрощенный режим получения российских паспортов на жителей всей территории Донбасса, а не только республик. Теперь стало известно об увеличении в России количества пунктов приема документов от жителей ДНР и ЛНР.

- Вчера открыли еще два пункта выдачи – они расположены в Матвеев Кургане и Донецке Ростовской области, - сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он также рассказал, что в конце августа-сентябре будут открыты еще четыре пункта. Таким образом, станет восемь пунктов вместо двух, которые были до вчерашнего дня. Это позволит значительно ускорить процесс обработки документов и выдачи паспортов РФ. Кстати, по данным Водолацкого, российские документы получили более 10 тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

ИСТОЧНИК KP.RU