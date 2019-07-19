2019-07-19T12:48:58+03:00
Общество

Дипломы в ДНР защищены Россией

Слухи о том, что они не действительны, опроверг министр образования ДНР
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Слухи о том, что дипломы не действительны, опроверг министр образования ДНР. ФОТО: dnr-pravda.ruСлухи о том, что дипломы не действительны, опроверг министр образования ДНР. ФОТО: dnr-pravda.ru
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В украинских СМИ распространяется недостоверная информация о том, что дипломы, которые получают выпускники вузов в ДНР, якобы не соответствуют российским. Эту «фейковую» информацию 19 июля опроверг министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

- Российские дипломы признаются всеми. Каждое государство защищает свои интересы, в том числе и в образовании. Но, с учетом того, что мы прошли российскую государственную аккредитацию, и выдали российские дипломы, наши выпускники, желающие продолжить свое обучение в России – имеют на это полное право, - сказал Кушаков.- А различные выступления или слухи не подтверждаются ничем. Есть реестр вузов, которые прошли государственную аккредитацию, наши дипломы защищены государством Россия, поэтому никаких оснований для переживаний нет.

Тем временем, вступительная компания идет полным ходом.

И в донецких вузах ждут абитуриентов из временно подконтрольной Украине территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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