Вакансии в Донецке 2019: В министерстве образования рассказали о востребованных профессиях

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-19T12:26:43+03:00

В Донецке ждут абитуриентов из временно подконтрольной Киеву территории Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В вузы ДНР подано порядка 27 тысяч заявлений

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В 2019 году в Донецкой Народной Республике 103 образовательные организации СПО проводят прием студентов на 1 курс для подготовки квалифицированных рабочих. Об этом 19 июля рассказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

Наиболее востребованными на рынке труда специалисты, задействованные в строительстве, машиностроении, металлургии, горно-энергетической промышленности и сельском хозяйстве.

В этом году для обучения первокурсников выделено 8 522 бюджетных места, обучение по которым будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета.

- Мы ждем первокурсников с территории Донецкой и Луганской областей, временно находящихся под контролем Украины, которым будут предоставлены квоты для поступления по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса. Все студенты, нуждающиеся в поселении в общежития, будут обеспечены местами, - сказал Михаил Кушаков.

Вступительная компания в вузы началась 24 июня и продлится до 31 июля 2019 года.

Сейчас в вузы ДНР подано около 27 тысяч заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU