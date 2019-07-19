Вакансии в Донецке 2019: В министерстве образования рассказали о востребованных профессиях
В 2019 году в Донецкой Народной Республике 103 образовательные организации СПО проводят прием студентов на 1 курс для подготовки квалифицированных рабочих. Об этом 19 июля рассказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
Наиболее востребованными на рынке труда специалисты, задействованные в строительстве, машиностроении, металлургии, горно-энергетической промышленности и сельском хозяйстве.
В этом году для обучения первокурсников выделено 8 522 бюджетных места, обучение по которым будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета.
- Мы ждем первокурсников с территории Донецкой и Луганской областей, временно находящихся под контролем Украины, которым будут предоставлены квоты для поступления по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса. Все студенты, нуждающиеся в поселении в общежития, будут обеспечены местами, - сказал Михаил Кушаков.
Вступительная компания в вузы началась 24 июня и продлится до 31 июля 2019 года.
Сейчас в вузы ДНР подано около 27 тысяч заявлений.
ИСТОЧНИК KP.RU