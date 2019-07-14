СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-14T12:05:12+03:00

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Президенту Украину Зеленскому осталось занимать пост главы государства не больше года. Такое заявление сделал кадровый офицер ВСУ и военный пропагандист Арестович.

По мнению боевика, уже спустя несколько лет власть на Украине будет сосредоточена в руках военных. Однако, он также отметил, что Украина потеряет еще некоторые территории. Пока же Украина методично продолжает обстреливать Донбасс, где гибну и становятся калеками мирные граждане

- Я думаю, что Зеленского снесут официальным путем или нет, в определенное историческое время. Он, скорее всего, не добудет до конца каденции. Официально, по закону, или неофициально, но его сбросят. Украина, скорее всего, потеряет еще территории на этом пути, — уточнил он.

Пропагандист также утверждает, что за всем этим будет стоять Россия, и возможно еще некоторые страны.

- Россияне захватят их, а может, не только россияне, может, Закарпатье сработает, Венгрия может еще. И снова, как в 14-м, телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ. Два-три года. Сейчас все очень быстро развивается, а, может быть, еще быстрее будет, — пояснил он.

Удивительно, что в попытке удержать Донбасс, Украина продолжает беспощадно его уничтожать. Ну это вполне объяснимо, если нужны только территории, а не люди. Стоит ли удивляться единодушию дончан, наотрез отказывающихся возвращаться в нэньку.

ИСТОЧНИК KP.RU