2019-07-14T08:22:03+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: под минометный удар попала Донецкая фильтровальная станция

Украинские боевики обстреляли ДФС из минометов и стрелкового оружия
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Многострадальная ДФС снова под ударом. Фото: ДАНМногострадальная ДФС снова под ударом. Фото: ДАН
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Не прекращаются обстрелы ДНР со стороны ВСУ. Украинские вооруженные формирования ночью нанесли минометный удар по окрестностям Донецкой фильтровальной станции. В связи с обстрелом персонал станции вынужден был укрыться в убежище. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 22:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой с применением минометов калибром 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции. На данный момент выпущено 3 мины калибром 120 мм. Персонал находится в укрытии, — сказано в сообщении.

Вчера вечером в центре Донецка были слышны разрывы артиллерийских боеприпасов: вооруженные формирования Украины начали обстрел Октябрьского и других поселков на северо-западе Донецка.

- Разрывы близ Донецкого аэропорта частые и гулкие, - говорят дончане. - Возможно, «работают» с разных видов вооружения.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 231 боеприпас. По данным СЦКК, под огнем украинских силовиков оказались район «Вольво-центра», поселки Еленовка и шахты «Трудовская», Доломитное, Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Докучаевск, Безыменное, Коминтерново, Куликово, Ленинское и Саханка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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