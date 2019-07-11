2019-07-11T14:44:33+03:00
Политика

Обстрелы по ДНР будут усиливаться: Зеленский отдал приказ

Активность ВСУ возрастет еще больше
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зеленский обещает, что обстрелы по республикам усилятся. ФОТО: штаб ООСЗеленский обещает, что обстрелы по республикам усилятся. ФОТО: штаб ООС
Изменить размер текста:

Президент Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и диверсантов и мгновенно и жестко реагировать на любые «попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих», сообщается на официальном сайте президента в среду, 10 июля.

Что такое мгновенно реагировать – жители ДНР знают не по наслышке. Каждый день обстреливают Горловку и южные села республики. Достается и окраинам Донецка – особенно Вольво – центру близ бывшего аэропорта и Петровскому району.

На днях мощному обстрелу подверглось село Красноармейское. Его накрыли аж 65 - ю снарядами.

А по поводу обстрела автомобиля ВСУ под с.Гранитное Волновахского района Донецкой области в среду днем, Зеленский заявил, что это – попытка сорвать Минские соглашения. То есть сам Зеленский и вояки ВСУ его не срывают каждодневными артатаки мирных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ветеран Великой Отечественной поблагодарил Путина за получение российского паспорта
Детонация 152-миллиметрового снаряда под Мариуполем: двое украинских военнослужащих погибли, трое ранены
В Донецком ботаническом саду зацвел гибискус
В Донбассе на учебных стрельбах один боевик ВСУ погиб, двое - ранены
Имеют ли право кассиры в супермаркетах требовать мелочь с покупателей
Небоевые потери ВСУ: Боец дезертировал, прихватив автомат с боекомплектом
Украинские военные обстреляли спасателей МЧС ДНР, тушивших пожар в Тельманово
Житель ЛНР, снабжавший взрывчаткой диверсионные группы, получил 12 лет тюрьмы
В ДНР начала работу горячая линия по вопросам оформления гражданства РФ
ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР
Обстрелы ДНР: ВСУ утром выпустили по Республике больше сотни снарядов и мин
Горловка пережила мощный ночной обстрел, есть жертвы
Дизайнеры ДНР представят свои коллекции на фестивале моды в России
Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»
В Макеевке полицейские изъяли у местного жителя гранаты и 14 кустов марихуаны
Глава МИД ДНР: Киевские власти похитили Цемаха для фальсификации фактов крушения малазийского «Боинга»
Басурин отрицает причастность военнослужащих ДНР к обстрелу автоколонны главы подконтрольной Киеву части Донецкой области
ВСУ намеренно уничтожают урожай ДНР, обстреливая поля из дальнобойной артиллерии
В ЛНР двум школам присвоили имена молодогвардейцев
За час ВСУ выпустили по Республике 52 мины
В Украине запретили уже запрещенную книгу писателя из ЛНР
Ветеран парашютного спорта из Донецка поучаствовал в соревнованиях в Белоруссии
Народная милиция ДНР раскрыла фейк, созданный СЦКК Украины и штабом «ООС»
Вступительная кампания 2019: Что изменилось в правилах приема в ВУЗы ДНР