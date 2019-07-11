Обстрелы по ДНР будут усиливаться: Зеленский отдал приказ

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-11T14:44:33+03:00

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Президент Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и диверсантов и мгновенно и жестко реагировать на любые «попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих», сообщается на официальном сайте президента в среду, 10 июля.

Что такое мгновенно реагировать – жители ДНР знают не по наслышке. Каждый день обстреливают Горловку и южные села республики. Достается и окраинам Донецка – особенно Вольво – центру близ бывшего аэропорта и Петровскому району.

На днях мощному обстрелу подверглось село Красноармейское. Его накрыли аж 65 - ю снарядами.

А по поводу обстрела автомобиля ВСУ под с.Гранитное Волновахского района Донецкой области в среду днем, Зеленский заявил, что это – попытка сорвать Минские соглашения. То есть сам Зеленский и вояки ВСУ его не срывают каждодневными артатаки мирных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU