«Казарма ньюз» выпуск № 3: «Мирных накрывают в полный рост! А нам нельзя отвечать»

Знаете, есть в интернете такие типа приколы, например, как видят отпуск нормальные люди (и фото купающиеся в море) и как вижу я (фото дача, огород, лопата). Вот сегодня расскажу как выглядит обстрел, о котором мы ежедневно читаем в сводках, и как его видят военные, которые в это время были где-то рядом.

Вот, например, сводка по обстрелу населенного пункта Красноармейское в воскресенье, 7 июля, о котором в сводках СЦКК значится:

По уточненным данным, вооруженные формирования Украины открыли артиллерийский огонь со стороны населенного пункта Пищевик по направлению населенного пункта Красноармейское с применением 152-миллиметровой артиллерии. Всего в направлении населенного пункта выпущено 65 снарядов. В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресам:

ул. Первомайская, д. 1 (остекление, фасад, кровля); ул. Первомайская, д. 8 (остекление, фасад, кровля); ул. Первомайская, д. 9 (остекление, фасад, кровля); ул. Первомайская, д. 10 (остекление); ул. Первомайская, д. 3 (остекление); ул. Первомайская, д. 6 (прямое попадание); ул. Первомайская, д. 5 (остекление); ул. Первомайская, д. 11 (фасад, кровля); ул. Первомайская, д. 18 (газопровод); ул. Парковая, д. 12, кв. 2 (остекление); ул. Парковая, д. 22 (остекление, фасад, кровля); ул. Парковая, д. 12а, кв. 4 (остекление, фасад, кровля); ул. Парковая, д. 8 (остекление, фасад); ул. Ленина, д. 5 (остекление, фасад); ул. Комсомольская, д. 19 (остекление, фасад, кровля); ул. Комсомольская, д. 19а (остекление, фасад, кровля); ул. Комсомольская, д. 23 (прямое попадание); ул. Комсомольская, д. 16 (остекление, фасад, кровля, перекрытие); ул. Комсомольская, д. 16а (остекление, фасад, кровля); ул. Комсомольская, д. 11 (остекление, фасад, кровля); ул. Комсомольская, д. 21 (остекление, фасад); ул. Комсомольская, д. 1 (остекление, фасад, кровля); ул. Парковая, 2а, кв. 5 (остекление); ул. Парковая, 2а, кв. 7 (остекление); ул. Зои Космодемьянской, 1 (остекление, фасад, кровля); ул. Зои Космодемьянской, 2 (прямое попадание); ул. Зои Космодемьянской, 5 (остекление, фасад, кровля, хозпостройка); ул. Котовского, 10 (остекление, фасад, кровля); ул. Советска, 3 (остекление, фасад); ул. Кутузова, д. 1 (остекление, фасад); ул. Октябрьская, д. 7 (прямое попадание);

Прилет в торговый центр. Фото: dnr-sckk.ru

Также по ул. Ленина повреждено здание детского сада (выбито остекление), по ул. Комсомольской повреждение получило здание аптеки и сельсовета (выбито остекление).

А вот как это выглядит изнутри. Сегодня позвонил военнослужащий «с югов». В жизни человек немногословный и не эмоциональный. Улыбается редко, смотрит сурово. "Невозмутимый, как террикон" как говорят о нем друзья. Это не первая его война. Позвонил после разговора с жителями села, которое вот уже три дня накрывают очень жестко.

Повреждения по адресу улица Зои Космодемьянской, 5. Фото: dnr-sckk.ru

- Вчера хохлы разнесли половину поселка. Ехали через поселок. Жители собрались, окружили нас – доколе вы будете молчать? Пацанов на позициях ваших же убивают. Нас убивают. А вы где? Командир молчит. Не стреляют них*ена! Сегодня, вчера, позавчера, нас бомбят три дня не переставая. А у нас все есть, чтоб дать им хорошенько! Нет, не хотят. Нет приказа. Нет приказа. Я в магазин захожу – а мне бабы – когда вы нас защищать начнете? Нас убивают просто. И никто ничего не делает. Ноль. Стрелять нельзя, отвечать нельзя, ничего нельзя! «Мы боимся, что на той стороне погибнет мирное население», - говорят. А с этой стороны мирного населения нету? С той стороны долбят в полный рост – 152-ми, 120-ми, 122-ми. Приезжай, посмотри – там, где магазины – все разнесено к чертовой матери! Долбили вчера ночью и сегодня утром. За одно утро тридцать штук пришло. А за всю ночь порядка шестидесяти. Конкретно долбят село. Насыпали по самые гланды. А мы молчим, ни одного выстрела!