Пять домов повреждены в Докучаевске в результате обстрела ВСУ

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-05T10:14:51+03:00

Сегодня утром украинские военные стреляли по городу из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулемётов

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«Комсомолка» уже сообщала, что сегодня утром Докучаевск был дважды обстрелян украинской армий - в 05:42 ВСУ открыли по городу огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулемётов. А в 06.10 выпустили 10 мин калибром 120 мм, 10 гранат из СПГ, применяли крупнокалиберное и стрелковое оружие.

В представительством ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрелов были повреждены пять домов по адресам:

- ул. Центральная, д. 87, кв. 11 (остекление);

- ул. Фурманова, д. 7 (кровля);

- ул. Ленина, д. 102Б (остекление помещения котельной);

- ул. Ленина, д. 100, кв. 9 (остекление);

- ул. Рабочая, д. 67, кв. 2 (ограждение).

По предварительным данным жертв нет. Более подробная информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU