Пять домов повреждены в Докучаевске в результате обстрела ВСУ
«Комсомолка» уже сообщала, что сегодня утром Докучаевск был дважды обстрелян украинской армий - в 05:42 ВСУ открыли по городу огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулемётов. А в 06.10 выпустили 10 мин калибром 120 мм, 10 гранат из СПГ, применяли крупнокалиберное и стрелковое оружие.
В представительством ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрелов были повреждены пять домов по адресам:
- ул. Центральная, д. 87, кв. 11 (остекление);
- ул. Фурманова, д. 7 (кровля);
- ул. Ленина, д. 102Б (остекление помещения котельной);
- ул. Ленина, д. 100, кв. 9 (остекление);
- ул. Рабочая, д. 67, кв. 2 (ограждение).
По предварительным данным жертв нет. Более подробная информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU